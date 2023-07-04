Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 04:45
Російські воєнкори побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
ПОШКОДЖЕНИЙ АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ. ФОТО REN.TV

Російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російські провоєнні блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Російські "воєнкори" звернулися 2 липня до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" гостро потребують цих суден. Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня і наказав вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Один з російських "воєнкорів" закликав відродити флотилію "Дніпро" – спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він стверджує, що відроджена флотилія "Дніпро" могла б значно покращити становище російських військ на херсонському напрямку, та що це угруповання можна було б посилити простими катерами цивільного використання.

Загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" не підготувало достатньою мірою свої війська до такого потенціалу".

Деталі: Зазначається, що ISW вже повідомляв 2 липня, що російські "воєнкори" звинувачують Міноборони РФ в нездатності забезпечити російські війська на східному березі необхідними човнами та іншим обладнанням, а тепер переадресували свої прохання про додаткову матеріально-технічну підтримку російським регіональним керівникам.

Нагадаємо: Британська розвідка повідомляла 1 липня, що українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі. 

Теми: ДніпроРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Дніпро
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Удар Росії по Дніпру: кількість поранених зросла до 11 людей, з них троє – діти
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: