Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російські провоєнні блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Російські "воєнкори" звернулися 2 липня до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" гостро потребують цих суден. Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня і наказав вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Один з російських "воєнкорів" закликав відродити флотилію "Дніпро" – спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він стверджує, що відроджена флотилія "Дніпро" могла б значно покращити становище російських військ на херсонському напрямку, та що це угруповання можна було б посилити простими катерами цивільного використання.

Загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" не підготувало достатньою мірою свої війська до такого потенціалу".

Деталі: Зазначається, що ISW вже повідомляв 2 липня, що російські "воєнкори" звинувачують Міноборони РФ в нездатності забезпечити російські війська на східному березі необхідними човнами та іншим обладнанням, а тепер переадресували свої прохання про додаткову матеріально-технічну підтримку російським регіональним керівникам.

Нагадаємо: Британська розвідка повідомляла 1 липня, що українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі.