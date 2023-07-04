Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 04:45
Російські воєнкори побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
ПОШКОДЖЕНИЙ АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ. ФОТО REN.TV

Російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російські провоєнні блогери скористалися нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Російські "воєнкори" звернулися 2 липня до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни, конфісковані у браконьєрів, зазначивши, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" гостро потребують цих суден. Глава республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на звернення блогерів 3 липня і наказав вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Реклама:

Один з російських "воєнкорів" закликав відродити флотилію "Дніпро" – спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він стверджує, що відроджена флотилія "Дніпро" могла б значно покращити становище російських військ на херсонському напрямку, та що це угруповання можна було б посилити простими катерами цивільного використання.

Загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" не підготувало достатньою мірою свої війська до такого потенціалу".

Деталі: Зазначається, що ISW вже повідомляв 2 липня, що російські "воєнкори" звинувачують Міноборони РФ в нездатності забезпечити російські війська на східному березі необхідними човнами та іншим обладнанням, а тепер переадресували свої прохання про додаткову матеріально-технічну підтримку російським регіональним керівникам.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Британська розвідка повідомляла 1 липня, що українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються закріпитися на лівому березі. 

Теми: ДніпроРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Дніпро
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Удар Росії по Дніпру: кількість поранених зросла до 11 людей, з них троє – діти
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: