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Міноборони РФ заявило, що Московську область атакували 5 безпілотників

Ірина БалачукВівторок, 4 липня 2023, 09:18
Міноборони РФ заявило, що Московську область атакували 5 безпілотників
Фото з Telegram-каналу Shot

Російське Міноборони заявило, що нібито Україна атакувала Московську область 5 безпілотниками, але нібито всіх їх збили.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Московської області та Нової Москви".

Деталі: Повідомляється, що нібито 4 "українських БПЛА" на території Нової Москви знищили засобами ППО.

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А ще один БПЛА нібито був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав аварії на території Одінцовського району Московської області.

У Міноборони РФ запевняють, що постраждалих і руйнувань немає.

Однак російський Telegram-канал Shot повідомляв про пожежу в селі Кривошеїно в Новій Москві внаслідок падіння безпілотника і публікував відповідні фото та відео. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія:

  • Раніше російські ЗМІ і Telegram-канали повідомили, що вранці 4 липня сили протиповітряної оборони нібито збили 2 безпілотники на території Нової Москви, один з дронів нібито атакував військову базу у населеному пункті Кубинка.
  • Через це близько 14 рейсів перенаправили з летовища Внуково до інших аеропортів Москви.

Теми: Росіявійнабезпілотники
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