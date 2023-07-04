Міноборони РФ заявило, що Московську область атакували 5 безпілотників

Російське Міноборони заявило, що нібито Україна атакувала Московську область 5 безпілотниками, але нібито всіх їх збили.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Московської області та Нової Москви".

Деталі: Повідомляється, що нібито 4 "українських БПЛА" на території Нової Москви знищили засобами ППО.

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А ще один БПЛА нібито був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав аварії на території Одінцовського району Московської області.

У Міноборони РФ запевняють, що постраждалих і руйнувань немає.

Однак російський Telegram-канал Shot повідомляв про пожежу в селі Кривошеїно в Новій Москві внаслідок падіння безпілотника і публікував відповідні фото та відео.

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