Міноборони РФ заявило, що Московську область атакували 5 безпілотників
Російське Міноборони заявило, що нібито Україна атакувала Московську область 5 безпілотниками, але нібито всіх їх збили.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Дослівно російське відомство: "Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку п'ятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Московської області та Нової Москви".
Деталі: Повідомляється, що нібито 4 "українських БПЛА" на території Нової Москви знищили засобами ППО.
А ще один БПЛА нібито був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і зазнав аварії на території Одінцовського району Московської області.
У Міноборони РФ запевняють, що постраждалих і руйнувань немає.
Однак російський Telegram-канал Shot повідомляв про пожежу в селі Кривошеїно в Новій Москві внаслідок падіння безпілотника і публікував відповідні фото та відео.
Передісторія:
- Раніше російські ЗМІ і Telegram-канали повідомили, що вранці 4 липня сили протиповітряної оборони нібито збили 2 безпілотники на території Нової Москви, один з дронів нібито атакував військову базу у населеному пункті Кубинка.
- Через це близько 14 рейсів перенаправили з летовища Внуково до інших аеропортів Москви.