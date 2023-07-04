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Захисники мають успіх на Бахмутському напрямку – Генштаб 

Альона Мазуренко Вівторок, 4 липня 2023, 10:52
Захисники мають успіх на Бахмутському напрямку – Генштаб 
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов повідомив, що північніше та південніше міста Бахмут захисники продовжують чинити тиск на противника і вибивають окупантів з раніше захоплених рубежів.

Джерело: Military Media Center

Пряма мова: "Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої".

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Деталі: Водночас, за його словами, українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Теми: БахмутЗбройні сили
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