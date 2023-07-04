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Підзахисній побитого в Чечні адвоката дали 5,5 років колонії

Ірина БалачукВівторок, 4 липня 2023, 12:38
Підзахисній побитого в Чечні адвоката дали 5,5 років колонії
Зарема Мусаєва. Фото з Telegram Команди проти тортур

Суд у Грозному засудив підзахисну побитого раніше адвоката Олександра Нємова Зарему Мусаєву до 5,5 років колонії у справі про насильство щодо представника влади і шахрайство.

Джерело: Російська служба ВВС, Медуза, Telegram-канал Команда проти тортур

Дослівно Команда проти тортур: "Зарему Мусаєву засудили до 5,5 років колонії загального режиму.

Саме цей термін для Зареми запросив прокурор. Щойно Ахматовський районний суд Грозного визнав її винною в шахрайстві та застосуванні насильства до співробітника поліції".

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Деталі: Правозахисники називають вирок політичним.

Мусаєва − дружина колишнього чеченського федерального судді Сайді Янгулбаєва. Їхні сини Абубакар та Ібрагім − правозахисники та опозиціонери. Сім'я вимушено виїхала з Чечні ще у 2017 році. 

20 січня 2022 року в Нижньому Новгроді у квартиру, де проживав Сайді Янгулбаєв, Зарема Мусаєва та їхні діти, увірвалися силовики, які заявили, що працюють у чеченських правоохоронних органах. Вони відвезли Зарему Мусаєву в Чечню, не давши їй узяти необхідні ліки (у жінки діабет другого типу). Свої дії силовики пояснили необхідністю допитати Мусаєву у справі про шахрайство. Але вже в Грозному її звинуватили в нападі на поліцейського і заарештували.

ВІДЕО ДНЯ

За даними "Настоящего времени", чеченська влада пов'язує Янгулбаєвих із діяльністю руху 1ADAT, який відкрито критикує Кадирова і сайт якого в Росії заблокований. Абубакар і Сайді зв'язок з 1ADAT заперечують. Свою участь у русі підтвердив тільки Ібрагім.

Наприкінці 2021 року Янгулбаєви повідомляли про викрадення десятків своїх родичів у Чечні. Рамзан Кадиров особисто назвав цю сім'ю терористами, пообіцявши переслідувати.

У січні 2023 року Абубакар Янгулбаєв звернувся до глави Чечні Рамзана Кадирова і запропонував обміняти себе на свою матір, оскільки за рік здоров'я жінки погіршилося. Він також заявив, що жінка "не повинна нести відповідальність за дії синів".

У грудні 2021 року − на початку 2022 року через погрози сім'я Янгулбаєвих виїхала з Росії.

Передісторія:

  • 4 липня у Чечні невідомі в масках напали і жорстоко побили журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Нємова; дівчині зламали пальці, техніку і документи постраждалих знищили. 
  • Мілашина і Нємов їхали на судове засідання у справі викраденої чеченськими силовиками Зареми Мусаєвої. Адвокат Немов представляє інтереси Мусаєвої в суді. Журналістка їхала, щоб висвітлювати ці події. 

Теми: Чечнясудопозиція
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