Атака Росії на ЗАЕС зачепить весь світ – топ-посадовець НАТО

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив про те, що у разі атаки Росії на Запорізьку АЕС її наслідки вплинуть на весь світ.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю радіостанції LBC.

За його словами, це те, до чого буде залучений весь світ, адже така подія матиме величезний вплив на Європу.

"Якщо це станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО", – додав Бауер.

Реклама:

Він уточнив, що оскільки це буде екологічна та медична катастрофа, то вона вийде за рамки НАТО та питань безпеки.

Водночас, зізнався глава Військового комітету НАТО, він не може собі уявити, що низка країн, які підтримують РФ, підтримають ці дії її уряду.

"І тому можна було б думати, можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх значної частини підтримки, яку вони мають у світі, якщо вони на це підуть", – переконаний Бауер.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.

У зв’язку з загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС український лідер також закликав ЄС працювати над наступним пакетом санкцій і запровадити обмеження проти російської компанії "Росатом".

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба попереджає, що ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем її окупаційних військ, ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.