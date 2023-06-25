Зеленський: Сценарій на ЗАЕС для терористів затверджено, увага світу недостатня

Президент Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Деталі: Зеленський зазначив, що обговорював загрози на ЗАЕС із президентом США Джо Байденом, прем’єром Канади Джастіном Трюдо і президентом Польщі Анджеєм Дудою у неділю ввечері.

Пряма мова: "Довів партнерам інформацію, яка є в нас, у нашої розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів, очевидно, затверджено.

Маємо й мусимо зробити – всі разом у світі – цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів".

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Більше деталей: Зеленський підкреслив, що увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції "поки недостатня".

"Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі", – сказав він.

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