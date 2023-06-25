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Зеленський: Сценарій на ЗАЕС для терористів затверджено, увага світу недостатня

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 23:37
Зеленський: Сценарій на ЗАЕС для терористів затверджено, увага світу недостатня
окупанти на ЗАЕС, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський зазначив, що обговорював загрози на ЗАЕС із президентом США Джо Байденом, прем’єром Канади Джастіном Трюдо і президентом Польщі Анджеєм Дудою у неділю ввечері.

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Пряма мова: "Довів партнерам інформацію, яка є в нас, у нашої розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів, очевидно, затверджено.

Маємо й мусимо зробити – всі разом у світі – цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів".

Більше деталей: Зеленський підкреслив, що увага світу до наявної російської загрози на Запорізькій станції "поки недостатня".

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"Як була недостатньою і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища у Кривому Розі", – сказав він.

Передісторія:

  • 20 червня голова ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції існує, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.
  • 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.
  • Пізніше Буданов заявив, що план підриву окупантами Запорізької АЕС повністю розроблений та затверджений, і загроза ніколи не була такою великою, як зараз.

Теми: ЗеленськийЗАЕС
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