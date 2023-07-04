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У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 4 липня 2023, 14:29
У Чечні назвали диверсією побиття журналістки та адвоката
Олена Мілашина, telegram-канал керівника "Команди проти тортур" Сергія Бабинця

Омбудсмен Чечні Мансур Солтаєв назвав "диверсією та провокацією" інцидент із нападом у Грозному на журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Нємова.

Джерело: російський РБК із посиланням на заяву Солтаєва

Пряма мова: "Це була зухвала, диверсійна провокація проти республіки. Я думаю, органи внутрішніх справ розберуться, будемо стежити за ситуацією". 

Деталі: Він запевняє, що Мілашину повністю обстежили і "все нормально".

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Передісторія: 

  • У Чечні невідомі в масках напали і жорстоко побили журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Нємова. За словами глави правозахисної організації "Команди проти тортур", який перебуває з Мілашиною та Нємовим, після побиття адвокат "сидить в інвалідному візку", а Мілашина "не може навіть сидіти"
  • Журналістка "Нової газети" та адвокат прилетіли в Грозний на винесення вироку Заремі Мусаєвій. Мусаєва - мати одного з імовірних засновників опозиційного чеченського руху "Адат" Ібрагіма Янгулбаєва. У січні 2022 року чеченські силовики викрали її. Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджував, що під час перевезення Мусаєва нібито "напала на співробітника поліції і мало не позбавила його ока". 

Теми: РосіяЧечнясвобода словаЗМІ
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