У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката

Омбудсмен Чечні Мансур Солтаєв назвав "диверсією та провокацією" інцидент із нападом у Грозному на журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Нємова.

Джерело: російський РБК із посиланням на заяву Солтаєва

Пряма мова: "Це була зухвала, диверсійна провокація проти республіки. Я думаю, органи внутрішніх справ розберуться, будемо стежити за ситуацією".

Деталі: Він запевняє, що Мілашину повністю обстежили і "все нормально".

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