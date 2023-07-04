У ГУР прокоментували атаки дронів на Москву: Так буває

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розмито коментують нинішні атаки дронів на Москву.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якщо говорити про Москву, то ми традиційно не коментуємо це. Але так буває. Якщо, наприклад рашистська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється".

Що передувало: Вранці 4 липня сили протиповітряної оборони нібито збили 2 безпілотники на території Нової Москви, один з дронів атакував військову базу у населеному пункті Кубинка, повідомили російські ЗМІ і Telegram-канали.

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