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На Камчатці розбився черговий російський винищувач МіГ-31

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 16:38
На Камчатці розбився черговий російський винищувач МіГ-31
Фото ілюстративне

В Камчатському краї Росії на Далекому Сході розбився винищувач МіГ-31.  

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: В Міноборони РФ заявили, що літак виконував навчальний політ і був без боєкомплекту.

Чи вижив екіпаж, невідомо. 

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Передісторія:

  • В квітні 2023 року в Мурманській області Росії також розбився військовий літак МіГ-31.
  • 2 грудня 2022 року винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Приморському краї Російської Федерації під час навчального польоту.

Теми: авіаРосія
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