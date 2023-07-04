На Камчатці розбився черговий російський винищувач МіГ-31
Вівторок, 4 липня 2023, 16:38
В Камчатському краї Росії на Далекому Сході розбився винищувач МіГ-31.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: В Міноборони РФ заявили, що літак виконував навчальний політ і був без боєкомплекту.
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Чи вижив екіпаж, невідомо.
Передісторія:
- В квітні 2023 року в Мурманській області Росії також розбився військовий літак МіГ-31.
- 2 грудня 2022 року винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Приморському краї Російської Федерації під час навчального польоту.
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