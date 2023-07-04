На Камчатці розбився черговий російський винищувач МіГ-31

В Камчатському краї Росії на Далекому Сході розбився винищувач МіГ-31.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: В Міноборони РФ заявили, що літак виконував навчальний політ і був без боєкомплекту.

Чи вижив екіпаж, невідомо.

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Передісторія: