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У Росії впав винищувач МіГ-31 – "у безлюдному місці"

Олена РощінаП'ятниця, 2 грудня 2022, 09:19
У Росії впав винищувач МіГ-31 – у безлюдному місці
МіГ-31, ілюстративне фото РИА Новости

Винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Приморському краї Російської Федерації під час навчального польоту.

Джерело: російське агентство "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу Східного військового округу РФ

Дослівно: "2 грудня в Приморському краї під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак МіГ-31. Екіпаж катапультувався. Політ виконувався без боєкомплекту".

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Деталі: За даними військового відомства, літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає. 

"За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність", – повідомили у Східному військовому окрузі.

До місця події направлено вертольоти Мі-8 пошуково-рятувальної служби.

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Довідка: МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії.

Нагадаємо: Це далеко не перша аварія військового літака в Росії за час повномасштабної війни проти України. 

8 квітня 2022 року винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Ленінградській області РФ.

24 червня біля російської Рязані розбився військово-транспортний літак Іл-76.

9 жовтня в Ростовській області зазнав аварії навчальний Су-24, а 10 жовтня – Су-25.

Увечері 17 жовтня в російському Єйську винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на багатоповерхівку під час набору висоти.

Теми: Росіяавіа
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