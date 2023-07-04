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По Первомайському РФ вдарила "Іскандером", кількість поранених перевищила 4 десятки

Валентина РоманенкоВівторок, 4 липня 2023, 17:58
По Первомайському РФ вдарила Іскандером, кількість поранених перевищила 4 десятки
фото прокуратури

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині, за даними влади, зросла до 43 людей.

Джерело: пресслужби ДСНС, Офісу генпрокурора в Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: За уточненими даними медиків, станом на зараз внаслідок удару по Первомайському 43 людини зазнали поранень, з них - 12 дітей. 5 особам медики надали допомогу на місці. Стан потерпілих - середній та легкий.

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Деталі:  О 18.00 рятувальники повідомляли про 41 постраждалого. Зокрема 2 немовлят. За інформацією медиків, стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти дістали легкі осколкові поранення, забої та подряпини. Усім надано медичну допомогу.

За даними генпрокурора Андрія Костіна, удар по центру містаросійські загарбники завдали ракетою "Іскандер" (за даними Повітряних сил, "Іскандер" К).

Що передувало: У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, було пошкоджено автомобілі та житлові будинки.

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фото дснс

"Суспільне" зазначало: коли пролунав вибух, у місті прощалися з загиблим військовослужбовцем 3-ої окремої штурмової бригади Олегом Фадєєнком на позивний "Малиш".

Теми: Харківська областьракетний ударвійна
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