По Первомайському РФ вдарила "Іскандером", кількість поранених перевищила 4 десятки

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині, за даними влади, зросла до 43 людей.

Джерело: пресслужби ДСНС, Офісу генпрокурора в Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: За уточненими даними медиків, станом на зараз внаслідок удару по Первомайському 43 людини зазнали поранень, з них - 12 дітей. 5 особам медики надали допомогу на місці. Стан потерпілих - середній та легкий.

Деталі: О 18.00 рятувальники повідомляли про 41 постраждалого. Зокрема 2 немовлят. За інформацією медиків, стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти дістали легкі осколкові поранення, забої та подряпини. Усім надано медичну допомогу.

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За даними генпрокурора Андрія Костіна, удар по центру містаросійські загарбники завдали ракетою "Іскандер" (за даними Повітряних сил, "Іскандер" К).

Що передувало: У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, було пошкоджено автомобілі та житлові будинки.

фото дснс

"Суспільне" зазначало: коли пролунав вибух, у місті прощалися з загиблим військовослужбовцем 3-ої окремої штурмової бригади Олегом Фадєєнком на позивний "Малиш".