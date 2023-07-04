На крівлі 2 енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили схожі на вибухівку предмети - Генштаб

Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Збройні Сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Деталі: Повідомляється, що за оперативною інформацією на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

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За даними військових, їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали.

"Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", - підкреслили в Генштабі.

Окупанти вже заявили, що Україна начебто в ніч на 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе", повідомляють російські пропагандисти "РИА "Новости".

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Радник глави "Росенергоатому" Ренат Карчаа озвучив брехню окупантів про те, що Україна начебто збирається ще й дарити по ЗАЕС "Точкою-У" "з боєголовкою, начиненою радіоактивними відходами".

Що було раніше: Перед цим командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що українські захисники укріплюють північний кордон країни особовим складом і технікою через події навколо Запорізької атомної станції.