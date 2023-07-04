На крівлі 2 енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили схожі на вибухівку предмети - Генштаб

Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Збройні Сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

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Деталі: Повідомляється, що за оперативною інформацією на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

За даними військових, їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали.

"Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", - підкреслили в Генштабі.

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Окупанти вже заявили, що Україна начебто в ніч на 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе", повідомляють російські пропагандисти "РИА "Новости".

Радник глави "Росенергоатому" Ренат Карчаа озвучив брехню окупантів про те, що Україна начебто збирається ще й дарити по ЗАЕС "Точкою-У" "з боєголовкою, начиненою радіоактивними відходами".

Що було раніше: Перед цим командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що українські захисники укріплюють північний кордон країни особовим складом і технікою через події навколо Запорізької атомної станції.