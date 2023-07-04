Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ

Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення "переговорів про мир" із Україною та Росією, повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

Про це Дзуппі заявив у вівторок під час заходу в Римі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами посланця Папи Римського, він працює над "механізмом", який міг би забезпечити повернення викрадених Росією дітей додому.

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"Ми розглянемо, як можемо запустити механізм для дітей, допомогти, як ми вже говорили, на гуманітарному фронті, особливо дітям, які повинні мати можливість повернутися в Україну", – сказав Дзуппі.

Він додав, що особисто обговорював це питання, як і результати своєї місії, з Папою Франциском.

Як відомо, на початку червня Маттео Дзуппі відвідував Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а наприкінці місяця перебував із візитом у Москві. Там зокрема він зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

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За словами радниці – уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, Україна повернула з Росії 373 дитини; є точна інформація про депортацію 19 499 дітей, однак їхня кількість може сягати 200-300 тисяч.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".