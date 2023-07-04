Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ

Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, призначений Папою Римським для проведення "переговорів про мир" із Україною та Росією, повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

Про це Дзуппі заявив у вівторок під час заходу в Римі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами посланця Папи Римського, він працює над "механізмом", який міг би забезпечити повернення викрадених Росією дітей додому.

"Ми розглянемо, як можемо запустити механізм для дітей, допомогти, як ми вже говорили, на гуманітарному фронті, особливо дітям, які повинні мати можливість повернутися в Україну", – сказав Дзуппі.

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Він додав, що особисто обговорював це питання, як і результати своєї місії, з Папою Франциском.

Як відомо, на початку червня Маттео Дзуппі відвідував Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а наприкінці місяця перебував із візитом у Москві. Там зокрема він зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

За словами радниці – уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, Україна повернула з Росії 373 дитини; є точна інформація про депортацію 19 499 дітей, однак їхня кількість може сягати 200-300 тисяч.

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Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".