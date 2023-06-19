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Україна визволила з РФ 373 дитини, але кількість депортованих може сягати 300 тисяч

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 червня 2023, 12:25
Україна визволила з РФ 373 дитини, але кількість депортованих може сягати 300 тисяч
ДЕПОРТОВАНІ У ЧЕРВНІ 2022 З МАРІУПОЛЯ У ВЛАДИВОСТОК, ФОТО РОСЗМІ

Україна повернула з Росії 373 дитини; є точна інформація про депортацію 19 499 дітей, однак їхня кількість може сягати 200-300 тисяч. 

Джерело: радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в інтерв'ю Інтерфакс-Україна

Деталі: За її словами, станом на 19 червня в Україну з Росії вдалося повернути 373 дитини. При цьому Україна має точну інформацію про 19 499 депортованих дітей. Герасимчук зазначила, що їхня кількість може сягати 200-300 тисяч. 

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Пряма мова: "За нашими ж підрахунками, може йтися про 200-300 тисяч дітей, яких вони могли використовувати. Чому ми не можемо назвати точну цифру? По-перше, території окуповані. 

Точної інформації про те, що сталося з дітьми, немає. Тільки після деокупації населеного пункту ми можемо мати точні відомості - чи є там сім'я з тією чи іншою дитиною. Якщо ні, ми починаємо шукати.

... Ми шукаємо дитину і після того, як верифікація цієї інформації проходить через МВС, Нацполіцію, СБУ, Офіс Генерального прокурора. Після детальної перевірки відомості потрапляють до реєстру Національного інформаційного бюро. 

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Таким чином, що стосується 19499 дітей – є персональні дані по кожному, ми розуміємо, хто ці діти і звідки їх викрали. Однак це не означає, що ми знаємо, де ця дитина".

Більше деталей: За її словами, "на сьогодні єдиного механізму повернення українських дітей не існує". Росія не визнає цих дітей утримуваними, затриманими, депортованими або примусово переміщеними, називаючи це "евакуацією".

Вона наголосила, то "переговори означають, що Україна когось на когось міняє або якось домовляється".

Пряма мова: "Але в нас немає російських дітей. Ми нікого з них не затримували, нікого не евакуювали. Тобто, у нас немає кого на кого міняти. Росіяни повинні просто негайно повернути дітей. І тут крапка.

... Відповідно, ці 373 дитини також були повернуті не шляхом переговорів. З російського боку жодних узгоджень або організованих груп не було жодного разу. Усе це зараз відбувається в "ручному режимі". Тому це відбувається так повільно. На жаль, щоразу йдеться про окрему, пропрацьовану спецоперацію порятунку практично кожної нашої дитини".

Теми: дітивоєнні злочинидепортація
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