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Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 23:07
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові у вівторок увечері з лідером Франції Емманюелем Макроном обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що попередив Макрона про "підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС", і додав, що домовився тримати ситуацію "на максимальному контролі разом із МАГАТЕ".

Також лідери обговорили "виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей" і ситуацію в Росії та на полі бою.

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"Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас, навпаки, відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним", – додав президент.

Нагадаємо, раніше у вівторок Збройні Сили України попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС – на крівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети.

Російські пропагандисти вже заявили, що Україна начебто в ніч проти 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".

ВІДЕО ДНЯ

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що в разі атаки Росії на Запорізьку атомну електростанцію її наслідки вплинуть на весь світ.

Теми: ЗеленськийМакронЗАЕС
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