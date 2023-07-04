Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові у вівторок увечері з лідером Франції Емманюелем Макроном обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що попередив Макрона про "підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС", і додав, що домовився тримати ситуацію "на максимальному контролі разом із МАГАТЕ".

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Також лідери обговорили "виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей" і ситуацію в Росії та на полі бою.

"Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас, навпаки, відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним", – додав президент.

Нагадаємо, раніше у вівторок Збройні Сили України попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС – на крівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети.

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Російські пропагандисти вже заявили, що Україна начебто в ніч проти 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що в разі атаки Росії на Запорізьку атомну електростанцію її наслідки вплинуть на весь світ.