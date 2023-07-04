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Зеленський: Світ бачить, що єдине джерело небезпеки для ЗАЕС – це Росія

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 липня 2023, 23:22
Зеленський: Світ бачить, що єдине джерело небезпеки для ЗАЕС – це Росія
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський попередив Росію, що світ бачить до яких сценаріїв готуються терористи на Запорізькій АЕС і готовий реагувати.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції.

Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому випадку світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія, і ніхто інший".

Деталі: Президент підкреслив, що зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. "Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати", - підкреслив він.

При цьому Зеленський нагадав, що не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. І це може надихати Кремль на нове зло. "Зупинити його – це обов’язок всіх у світі. Ніхто не може залишитись осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь", - зазначив Зеленський.

Що було раніше: Перед цим Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

Теми: ЗеленськийЗАЕСРосія
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