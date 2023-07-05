Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії

Станіслав ПогоріловСереда, 5 липня 2023, 00:23
Вірменська церква в Україні засудила благословення на війну вірмен у Росії
Маркос Оганесян, фото: Facebook

Українська єпархія Вірменської апостольської церкви​​​​ засудила "благословення" у Москві вірменського батальйону "АРБАТ" на війну в Україні.

Джерело: заява глави Української єпархії Вірменської апостольської церкви, єпископа Маркоса Оганесяна у Facebook

Пряма мова: "З глибоким болем та розчаруванням дізнаємося про благословення військових, яке відбулося у вірменській церкві столиці Росії. Для нас – це неприпустимо та осудливо".

Деталі: За його словами, у перші дні війни Вірменська церква запросила та підняли до вівтаря українських добровольців, військових лікарів і волонтерів на обряд "Омивання ніг".

"Ми мали моральне і духовне право запросити їх до вівтаря, оскільки вони взяли на себе святу місію – бути захисниками миру. До цього дня вони віддані та вірні своїй місії, а ми – разом, у нашій перемозі!" – підкреслив єпископ.

Що було раніше: Як стало відомо, У Москві "благословили" на війну проти України вірменський батальйон "АРБАТ", і на церемонії був Армен Саркісян – фігурант справи про вбивство українського журналіста, учасника Євромайдану В'ячеслава Веремія.

Теми: РосіявійнаВірменіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Останні новини
08:25
Сенат США не проголосує за допомогу Україні цього року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
Усі новини...
Реклама: