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Вірменська церква в Україні засудила "благословення" на війну вірмен у Росії

Станіслав ПогоріловСереда, 5 липня 2023, 00:23
Вірменська церква в Україні засудила благословення на війну вірмен у Росії
Маркос Оганесян, фото: Facebook

Українська єпархія Вірменської апостольської церкви​​​​ засудила "благословення" у Москві вірменського батальйону "АРБАТ" на війну в Україні.

Джерело: заява глави Української єпархії Вірменської апостольської церкви, єпископа Маркоса Оганесяна у Facebook

Пряма мова: "З глибоким болем та розчаруванням дізнаємося про благословення військових, яке відбулося у вірменській церкві столиці Росії. Для нас – це неприпустимо та осудливо".

Деталі: За його словами, у перші дні війни Вірменська церква запросила та підняли до вівтаря українських добровольців, військових лікарів і волонтерів на обряд "Омивання ніг".

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"Ми мали моральне і духовне право запросити їх до вівтаря, оскільки вони взяли на себе святу місію – бути захисниками миру. До цього дня вони віддані та вірні своїй місії, а ми – разом, у нашій перемозі!" – підкреслив єпископ.

Що було раніше: Як стало відомо, У Москві "благословили" на війну проти України вірменський батальйон "АРБАТ", і на церемонії був Армен Саркісян – фігурант справи про вбивство українського журналіста, учасника Євромайдану В'ячеслава Веремія.

Теми: РосіявійнаВірменіяУкраїна
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