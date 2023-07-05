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Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 03:39
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден наполягає на призначенні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Після того, як Білий дім відмовив міністру оборони Великобританії Бену Воллесу, президентка Єврокомісії була обрана кандидаткою США на посаду генсека НАТО, пише видання.

Повідомляється, що 4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження на один рік – до осені 2024 року – повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з жовтня 2014 року.

Зазначається, що лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга наступного тижня на щорічному саміті у Вільнюсі, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Джерело The Telegraph в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн, яка раніше очолювала Міністерство оборони Німеччини, стати наступником Столтенберга на тлі побоювань, що підходящий кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.

Байден і фон дер Ляєн встановили "міцний зв’язок" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв’язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило виданню друге джерело.

"Кажуть, що тепер вона (президентка Єврокомісії – ред.) покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну", – пише газета.

Під час приватних розмов фон дер Ляєн, повідомляє видання, сказала Байдену, що не зможе посісти будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року.

Водночас, відзначає газета, стратеги Білого дому бачать можливість "перехопити її" після виборів до Європарламенту, які пройдуть у наступному році.

Що цьому передувало:

  • У червні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вийшов з боротьби за посаду наступного генерального секретаря НАТО.
  • Нещодавно Урсула фон дер Ляєн укотре підкреслила підтримку розширенню Європейського Союзу, а також допомогу Києву в протистоянні російській повномасштабній агресії.

Теми: БайденНАТОЄврокомісія
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