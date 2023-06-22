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Воллес не претендуватиме на пост генсека НАТО через позицію Байдена – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 10:54

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що він вийшов з боротьби за посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Телеканал наводить слова Воллеса з інтерв'ю журналу The Economist, в якому він прокоментував можливість очолити НАТО.

"Цього не станеться. Можливо, вони хочуть прем'єр-міністра", – сказав він.

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За даними телеканалу, британський міністр оборони зрозумів, що його надії очолити НАТО були розбиті минулого тижня, коли його кандидатуру не підтримав президент США Джо Байден.

"Байден просто не захотів підтримати Велику Британію", – розповіло джерело в оборонному відомстві.

Як розповіли дипломатичні джерела телеканалу, в НАТО сподівалися знайти кандидата, який був главою держави або уряду. Також бажано, щоб це була жінка, оскільки жодного разу жінка не очолювала Альянс.

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Деякі джерела стверджували, що через Brexit частина європейських країн віддадуть перевагу кандидату з ЄС, а не з Великої Британії.

ЗМІ раніше повідомляли, що союзники у НАТО схиляються до того, щоби продовжити термін повноважень чинного генсека Єнса Столтенберга через труднощі з обранням наступника. Повноваження Столтенберга можуть продовжити ще на рік.

Водночас сам Столтенберг заявляв, що не має "інших планів, окрім як завершити свою роботу на посаді генерального секретаря".

Також зазначалося, що Джо Байден нібито особисто вмовляв Єнса Столтенберга залишитися на посаді генсека НАТО під час його останньої поїздки до Вашингтона. 

Читайте більше у статті: НАТО в активному пошуку: хто очолить провідну безпекову організацію світу.

Теми: СШАНАТОБайден
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