РФ втратила в Україні майже половину своєї боєздатності – глава ЗС Великобританії

Армія Росії втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втрати танків склали близько 2,5 тис. одиниць.

Джерело: командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, якого цитує Financial Times

Пряма мова: "Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік".

Деталі: За словами командувача, висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію.

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Водночас, зазначив Радакін, було несправедливо прив’язувати українські наступальні дії до певного терміну і що контрнаступ є комплексом заходів.