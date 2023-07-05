Сирський про контрнаступ: Усе розвивається за планами

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що контрнаступ "іде за планом", а командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський – що Україна приберігає потенціал.

Джерело: Олександр Сирський та Олександр Тарнавський в інтерв’ю ABC News

Деталі: Сирський дав інтерв'ю після повернення з-під Бахмута і висловив упевненість, що Україні вдасться звільнити це місто.

Сирський зазначив, що ніхто з союзників Україну не підштовхує з контрнаступом, є бажання самих військових досягти певних рубежів, однак вирішити це у спокійному місці – одне, а виконати "в умовах шаленого опору противника" – інше.

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Пряма мова Сирського: "Ми всі хочемо досягти цього результату, але поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені. Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без жодного тиску чи підштовхування з чийогось боку (...).

Це дуже складний процес… Я можу сказати, що з нашого боку це боротьба за звільнення території нашої держави, з боку противника – це суто загарбницька війна. Але вона набула настільки жорсткого характеру, що цей процес дуже складний і кривавий.

Ми розуміємо, що правда за нами і ми переможемо".

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Деталі: За словами Сирського, "ворог зазнає у 8, а то й у 10 разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців".

Наразі генерал Сирський здійснює нагляд за українськими силами навколо Бахмута та на сході, де цього тижня українські війська просунулися вперед на південному фланзі, зазначає ABC News.

Зі свого боку, генерал Тарнавський, який керує контрнаступом на півдні, сказав, що ситуація "стабільна" і що Україна ще не використала "весь свій потенціал".

Обидва генерали подякували США за військову підтримку, зазначивши, що бронетехніка, надана Заходом, змінює ситуацію на полі бою.

Проте, як на сході, так і на півдні українські війська стикаються з величезними мінними полями на окупованій Росією території, ворог атакує техніку.

Пряма мова Тарнавського: "Це запекле протистояння з ворогом, який використовує мінні поля, протитанкові засоби. Вони проводять широкомасштабні операції з повітря, наносять авіаційні та ракетні удари. Росіяни цілеспрямовано б'ють по західній техніці. Вони намагаються знищити якомога більше техніки. Це для них пріоритет".

Контекст: Українські війська розпочали контрнаступ місяць тому, атакуючи на кількох напрямках із використанням західної техніки. Україні вдалося прорвати російську оборону в двох точках, звільнивши низку сіл. Але західні ЗМІ писали, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

Останніми днями з'явилися ознаки прогресу: Сили оборони України просунулися вперед навколо Бахмута, а також створили невеликий плацдарм на утримуваному Росією східному березі Дніпра навпроти Херсона.

За словами українських командирів і чиновників, Сили оборони намагаються виснажити російські сили настільки, щоб створити прорив, яким зможуть скористатися головні сили контрнаступу. Україна досі не задіяла всі бригади, які вона зібрала для контрнаступу, а також зброю, надану західними союзниками.