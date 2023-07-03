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Сирський побував у районі бойових дій: вогонь у Бахмуті не стихає

"Українська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 15:53
Сирський побував у районі бойових дій: вогонь у Бахмуті не стихає
Олександр Сирський, фото УП

На бахмутському напрямку тривають активні бойові дії й зберігається загроза наступу в бік міста Часів Яр, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський особисто побував у районі бойових дій для вивчення обстановки на місці.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у коментарі "Українській правді" 

Пряма мова: "Бахмутський напрямок знову став ареною активних бойових дій. Зараз там доволі гаряче. Обидві сторони намагаються перехопити ініціативу, щоб переломити ситуацію на свою користь. Ворог відчайдушно чіпляється за позиції та опорні пункти, які свого часу були зайняті "вагнерівцями". 

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Події розгортаються та змінюється дуже динамічно, деякі позиції за добу переходять двічі "із рук в руки". 

В черговий раз я виїхав в район бойових дій для детального вивчення обстановки, виконання поставлених бойових завдань і підвищення результативності наступальних дій. Ця робота не робиться в тиші кабінетів, а потребує безпосереднього спілкування з усіма категоріями військовослужбовців". 

 

Деталі: Сирський сказав, що в Бахмуті не настає тиша: противник активно використовує у місті міномети, великокаліберні кулемети, протитанкові ракети, снайперів та веде вогонь по українських позиціях, "намагаючись уразити все, що рухається", а з високоповерхівок здійснює керування вогнем артилерії. 

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У першу чергу, росіяни цілять у бойову техніку. 

Також ворог намагається перекидавати підрозділи на найбільш загрозливі напрямки для проведення контратак, намагаючись дестабілізувати ситуацію, завдати Україні втрати та зірвати логістику Сил оборони.

Зберігається загроза наступальних дій ворога зі сторони Бахмута в бік Часового Яру, сказав Сирський.

 

Пряма мова: "Ворог активно реагує на всі наші дії та активно створює глибоку ешелоновану оборону, яка складається на деяких напрямках з трьох позицій. Окупаційні війська роблять все, щоб ми загрузли в його обороні – натомість їм це не вдається, оскільки наші дії активні та маневрені.

Наші оборонці продовжують рух на південному фланзі Бахмута, маючи частковий успіх, та ведуть жорсткі бої на північному фланзі. 

В самому місті Бахмут наші війська вражають ворожі позиції вогнем всіх засобів та позбавляють противника можливості переміщатись в межах міста".

Цьому передувало: 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його армія взяла під повний контроль зруйноване місто Бахмут у Донецькій області – а потім, що найманці вийдуть із нього до кінця весни. Проте насправді бої за Бахмут тривали, Сили оборони намагалися діяти на флангах, щоб оточити загарбників. 

У кінці травня операції на флангах призупинялися, на початку червня у Бахмуті було відносне затишшя.

29 червня Олександр Сирський повідомив, що захисники України просуваються вперед на бахмутському напрямку.

Теми: БахмутДонецька областьвійнаЗбройні сили
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