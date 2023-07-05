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Глава "Київміськбуду" покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 5 липня 2023, 15:31
Глава Київміськбуду покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест – ЗМІ

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

Джерело: bihus.info з посиланням на джерела, пресслужба Кушніра

Дослівно Бігус: "Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест... От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям – загадка".

Деталі: Відзначається, що Кушнір виїхав за кордон за довідкою про інвалідність.

Крім того підйом на Еверест подружжю обійшовся у 150 000 доларів.

Оновлено: Після публікації до УП звернулись представники пресслужби Кушніра, котрі підтвердили інвалідність глави "Київміськбуду".

Пряма мова: "Кушнір, дійсно, має третю групу інвалідності, адже з 2005 року бореться із онкологічною хворобою (меланома), що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів.

Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників".

Підкорення Евересту було мрією Кушніра, яку йому вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу".

Довідково: Кушнір більше 10 років займає посаду президента "Київміськбуду". Bihus наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Що цьому передувало: 

  • 3 липня журналісти виявили на Лазуровому узбережжі розкішну віллу, оформлену на французьку фірму, яку три роки тому придбала компанія дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра; останній у відповідь заявив, що не має майна поза межами України.
  • Раніше журналісти виявили, як на виведеній землі з "Київміськбуду" у Козині бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра збудували закрите котеджне містечко.
  • Діяльністю "Київміськбуду" зацікавилися в Національному антикорупційному бюро, а Київрада створила спеціальну комісію щодо перевірки фактів опублікованих в ЗМІ. 
  • Справи компанії в останні роки йшли не надто добре, а на початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Теми: Київміськбудвійна
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