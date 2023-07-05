ЗМІ показали удар по складу боєприпасів у Макіївці і з'ясували його локацію

Журналісти видання "Донбас Реалії" геолоціювали місце вибуху складу російського БК в окупованій Макіївці Донецької області.

Джерело: ТГ-канал "Донбас Реалії"

Деталі: Як встановило видання на підставі розміщеного в Telegram відео з дрона і даних місцевих жителів, влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні "Моноліт". А саме - між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2.

Реклама:

У самій лікарні (яку демонструють окупанти як нібито місце прильоту) вибуховою хвилею вибито вікна, як і в будинках поруч.

Крім того, макіївчани повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч із житловими будинками та медустановами, щоб звинуватити Україну в терактах.

На відео також чітко видно розліт боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, над містом спостерігають клуби диму.