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ЗМІ показали удар по складу боєприпасів у Макіївці і з'ясували його локацію

Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 13:09
ЗМІ показали удар по складу боєприпасів у Макіївці і з'ясували його локацію
скриншот

Журналісти видання "Донбас Реалії" геолоціювали місце вибуху складу російського БК в окупованій Макіївці Донецької області.

Джерело: ТГ-канал "Донбас Реалії"

Деталі: Як встановило видання на підставі розміщеного в Telegram відео з дрона і даних місцевих жителів, влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні "Моноліт". А саме - між шахтою Бутовською і міською лікарнею № 2.

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У самій лікарні (яку демонструють окупанти як нібито місце прильоту) вибуховою хвилею вибито вікна, як і в будинках поруч.

Крім того, макіївчани повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч із житловими будинками та медустановами, щоб звинуватити Україну в терактах.

ВІДЕО ДНЯ

На відео також чітко видно розліт боєприпасів.

Що передувало: Ввечері 4 липня в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів, над містом спостерігають клуби диму.

Теми: Макіївкаокупація
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