Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО

За поширення роботи ППО в соцмережах дружина наркодилера Юрія Чернецького співачка Інна Воронова, яка визнала свою провину, отримала умовний термін.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, співрозмовник УП в правоохоронних оранах

Деталі: Прокуратура вказує, що обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

У повідомленні не вказано її ім'я, але за даними УП, це Воронова.



Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

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Передісторія:

Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ 16 травня.

Інна Воронова від час нічної атаки росіян на Київ 16-го травня зняла в сторіз кадри роботи української ППО. Невдовзі співачка видалила відео і записала звернення з купою вибачень.

31 травня Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили підозру викритим блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО.