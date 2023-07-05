Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО

За поширення роботи ППО в соцмережах дружина наркодилера Юрія Чернецького співачка Інна Воронова, яка визнала свою провину, отримала умовний термін.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, співрозмовник УП в правоохоронних оранах

Деталі: Прокуратура вказує, що обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

У повідомленні не вказано її ім'я, але за даними УП, це Воронова.



Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

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