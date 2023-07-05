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Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО

Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 17:30
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Чоловік блогерки - Юрій Чернецький - відбуває покарання за продаж наркотиків

За поширення роботи ППО в соцмережах дружина наркодилера Юрія Чернецького співачка Інна Воронова, яка визнала свою провину, отримала умовний термін.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, співрозмовник УП в правоохоронних оранах

Деталі: Прокуратура вказує, що обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

У повідомленні не вказано її ім'я, але за даними УП, це Воронова.
 
Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

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Передісторія: 

  • Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ 16 травня.
  • Інна Воронова від час нічної атаки росіян на Київ 16-го травня зняла в сторіз кадри роботи української ППО. Невдовзі співачка видалила відео і записала звернення з купою вибачень.
  • 31 травня Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили підозру викритим блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО.

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Теми: КиївППОпрокуратураСБУ
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