СБУ викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО

Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ.

Джерело: пресслужба СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: В ніч на 16 травня ці кияни здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах.

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Серед іншого – фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО.

За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні Телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора.

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Однією з викритих правоохоронцями зловмисників є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

Під час нічної атаки росіян на Київ 16-го травня вона зняла в сторіз кадри роботи української ППО. Невдовзі Воронова видалила відео і записала звернення з купою вибачень.

Крім того повідомляється кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі кількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Youtube.

Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів було вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Правоохоронці вкотре наголошують на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.