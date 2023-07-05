Один із безпілотників, які атакували Підмосков'я, впав на дах військового об'єкта − росЗМІ

Один із безпілотників, які атакували Московську область 4 липня, впав на дах адміністративної будівлі 45-ї бригади Повітряно-десантних військ РФ.

Джерело: російське видання "Коммерсант"

Дослівно "Коммерсант": "Один ударний БПЛА, незважаючи на вплив засобів РЕБ, упав не на землю, а на військовий об'єкт − дах однієї з адміністративних будівель 45-ї бригади ВДВ. Незважаючи на вибух, еквівалентний за потужністю 1 кг у тротиловому еквіваленті, обійшлося без жертв, постраждалих і серйозних руйнувань, пошкодило лише кілька листів металевої покрівлі, які оперативно замінили".

Деталі: Повідомляється, що чотири інших БПЛА мали близько одного кілограма пластикової вибухівки кожен. Вони нібито були вражені екіпажем самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу наземного базування "Панцир-С1".

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За даними росвидання, безпілотники нібито відправили з території України ще вночі, а до ранку вони мали досягти об'єктів у Московській області.

Цілями "Коммерсант" називає аеропорт "Внуково", який на кілька годин призупиняв роботу, і 45-ту окрему гвардійську орденів Кутузова і Олександра Невського бригаду спеціального призначення ВДВ, розташовану в селищі Кубинка (міський округ Одінцово).

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