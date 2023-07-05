Підірвав підсудний у вбиральні − КМВА про вибух у суді

Невідомий вибуховий пристрій підірвав у Шевченківському суді столиці підсудний. За даними джерел УП, це зробив підозрюваний у киданні гранати біля будівлі Верховної Ради у 2015 році Ігор Гуменюк.

Джерело: КМВА у Telegram, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно КМВА: "За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо − вбиральня) невідомий вибуховий пристрій".

Деталі: Засідання по справі Гуменюка в розкладі суду було заплановане на 15:00.

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Наразі на місці працюють всі екстрені служби.

Передісторія: