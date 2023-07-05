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Підірвав підсудний у вбиральні − КМВА про вибух у суді

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 18:40
Підірвав підсудний у вбиральні − КМВА про вибух у суді
Шевченківський суд Києва. Ілюстративне фото Михайла Гончарука з google.maps

Невідомий вибуховий пристрій підірвав у Шевченківському суді столиці підсудний. За даними джерел УП, це зробив підозрюваний у киданні гранати біля будівлі Верховної Ради у 2015 році Ігор Гуменюк.

Джерело: КМВА у Telegram, джерела "Української правди" у правоохоронних органах  

Дослівно КМВА: "За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо − вбиральня) невідомий вибуховий пристрій".

Деталі: Засідання по справі Гуменюка в розкладі суду було заплановане на 15:00. 

 

Наразі на місці працюють всі екстрені служби.  

Передісторія:

Теми: Київсудвибух
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