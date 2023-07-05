Підірвав підсудний у вбиральні − КМВА про вибух у суді
Середа, 5 липня 2023, 18:40
Невідомий вибуховий пристрій підірвав у Шевченківському суді столиці підсудний. За даними джерел УП, це зробив підозрюваний у киданні гранати біля будівлі Верховної Ради у 2015 році Ігор Гуменюк.
Джерело: КМВА у Telegram, джерела "Української правди" у правоохоронних органах
Дослівно КМВА: "За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо − вбиральня) невідомий вибуховий пристрій".
Деталі: Засідання по справі Гуменюка в розкладі суду було заплановане на 15:00.
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Наразі на місці працюють всі екстрені служби.
Передісторія:
- У Шевченківському суді столиці о 17:20 5 липня пролунав вибух.
- Бійця батальйону "Січ" Ігоря Гуменюка підозрюють у вбивстві нацгвардійців. Його затримали у 2015 році після зіткнень під парламентом.
- На той час глава МВС Арсен Аваков заявив, що саме Гуменюк кидав гранату. Міністр стверджував, що при Гуменюку знайшли гранату та чеку від іншої гранати.
- У 2015 році у результаті протистояння під парламентом і вибуху гранати було поранено більше 130 чоловік. Четверо військовослужбовців померли від отриманих ран.
- Журналісти зафіксували на відео людину, яка кинула гранату у правоохоронців під Верховною Радою.
- Ігор Гуменюк свою провину не визнавав.
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