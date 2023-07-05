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У суді Києва пролунав вибух

Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 18:05
У суді Києва пролунав вибух
ілюстративне фото

В Шевченківському районному суді Києва прогримів вибух, за попередньою інформацією, без потерпілих.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, поліція Києва, телемарафон

Деталі: За словами джерела УП, вибухнув наразі невстановлений предмет (ймовірно граната).

Столичні  поліцейські повідомили, що отримали інформацію про вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі.

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На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Пізніше столична влада повідомила, що невідомий вибуховий пристрій у вбиральні суду підірвав підсудний. За даними джерел УП, це зробив підозрюваний у киданні гранати біля будівлі Верховної Ради у 2015 році Ігор Гуменюк.

Представник Служби судової охорони, який вийшов до журналістів, повідомив, що загиблих і постраждалих внаслідок вибуху немає.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За даними МВС, підозрюваний у вибуху в Шевченківському райсуді Києва загинув на місці події при штурмі силовиків, двох правоохоронців поранено.

Теми: Київвибухсуд
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