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Майбах за донат 500 гривень: всього 5 млн до створення надійного щита для військових

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 19:00
Севгіль Мусаєва, головна редакторка Української правди та керівник департаменту журналістських розслідувань Української правди Михайло Ткач
Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди" та керівник департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач

Друзі, хвилинку вашої уваги!

Усі знають про розіграш Maybach від Михайла Ткача.

Наразі всього 8 мільйонів гривень з необхідних 30 відділяють Сили Оборони від отримання 50-ти засобів РЕБ Sky-Wiper-OMNI.

Під час наступу, окрім звільнення наших територій, пріоритетом є – найголовніше – життя наших військових. Далі – збереження нашої техніки.

Засоби Sky-Wiper-OMNI можуть ефективно посилити наші підрозділи – прикрити наші позиції (в тому числі і від FPV-дронів).

Військові називають цей засіб "купол". Sky-Wiper-OMNI застосовується для протидії скидам боєприпасів на позиції і захищає простір до 500 метрів навколо. Він обладнаний магнітами і його можна ставити як на броню, так і на машину евакуації.

Ще одна суттєва перевага цього засобу: в той час як антидронова рушниця має до півгодини активного використання батареї, він пристосований до роботи 24/7.

На превеликий жаль, наразі таких засобів не так багато в наявності Сил Оборони як потрібно.

Але у нас всіх є шанс це виправити. І зробити це якнайшвидше, бо це потрібно для наступу.

Задля справедливості, аби не розподіляти "куполи" лише серед друзів та знайомих, засоби будуть розподілені з урахуванням пропозицій Генерального штабу ЗСУ серед двадцяти п'яти військових частин першої лінії оборони.

"Куполи" будуть закуповуватись у литовського виробника NTservice.

Контракт передбачає поставку 50-ти одиниць. (Дякую за знижку)

Процедурою закупівлі буде займатись громадська організація БОН Благодійний Фонд, керівницею якого є відома волонтерка Ореста Брит.

Усі відповідні звіти ми опублікуємо у себе та на всіх офіційних сторінках в соц. мережах ГО "БОН".

Долучайтесь до збору та розіграшу.

Участь у розіграші візьмуть всі, хто задонатять на банку від 500 гривень. Тисяча гривень і ви двічі в алгоритмі під час розіграшу. Півтори тисячі - тричі. І так далі.

🎯Ціль: 30 000 000.00 ₴

🔗Посилання на банку - monobank.ua.

💳Номер картки банки: 5375 4112 0664 1446.

Обов'язково вказуйте свій номер телефону у коментарі до внеску, щоб у разі перемоги ми могли з вами сконтактувати.

Не зупиняємось.

Все буде Україна!

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