Майбах за донат 500 гривень. Збір для ЗСУ

В ці вирішальні місяці, тижні і дні для визволення нашої країни маємо посилити концентрацію на підтримці наших захисників та захисниць.

Бо якою близькою комусь не здавалась би Перемога - тим ближчою вона буде, чим більше людей докладеться до її досягнення. Кожен може не чекати, а наближати Перемогу.

І тому я оголошую збір 30 000 000 гривень для ЗСУ.

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Про подробиці збору та розіграшу у відео:

🎯Ціль: 30 000 000.00 ₴ ВІДЕО ДНЯ 🔗Посилання на банку - monobank.ua. 💳Номер картки банки: 5375 4112 0664 1446.

Обов’язково вказуйте свій номер телефону у коментарі до внеску, аби у разі перемоги ми могли з вами сконтактувати.

Не зупиняємось.

Все буде Україна!