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Майбах за донат 500 гривень. Збір для ЗСУ

"Українська правда", Михайло ТкачВівторок, 20 червня 2023, 17:35
Михайло Ткач, майбах

В ці вирішальні місяці, тижні і дні для визволення нашої країни маємо посилити концентрацію на підтримці наших захисників та захисниць.

Бо якою близькою комусь не здавалась би Перемога - тим ближчою вона буде, чим більше людей докладеться до її досягнення. Кожен може не чекати, а наближати Перемогу.

І тому я оголошую збір 30 000 000 гривень для ЗСУ.

Про подробиці збору та розіграшу у відео:

🎯Ціль: 30 000 000.00 ₴

🔗Посилання на банку - monobank.ua.

💳Номер картки банки: 5375 4112 0664 1446.

Обов’язково вказуйте свій номер телефону у коментарі до внеску аби у разі перемоги ми могли з вами сконтактувати.

Не зупиняємось.

Все буде Україна!

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