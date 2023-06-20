Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Майбах за донат 500 гривень. Збір для ЗСУ

"Українська правда", Михайло ТкачВівторок, 20 червня 2023, 17:35
Михайло Ткач, майбах

В ці вирішальні місяці, тижні і дні для визволення нашої країни маємо посилити концентрацію на підтримці наших захисників та захисниць.

Бо якою близькою комусь не здавалась би Перемога - тим ближчою вона буде, чим більше людей докладеться до її досягнення. Кожен може не чекати, а наближати Перемогу.

І тому я оголошую збір 30 000 000 гривень для ЗСУ.

Реклама:

Про подробиці збору та розіграшу у відео:

🎯Ціль: 30 000 000.00 ₴

ВІДЕО ДНЯ

🔗Посилання на банку - monobank.ua.

💳Номер картки банки: 5375 4112 0664 1446.

Обов’язково вказуйте свій номер телефону у коментарі до внеску, аби у разі перемоги ми могли з вами сконтактувати.

Не зупиняємось.

Все буде Україна!

Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях 
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...