Хамам, бар і косметолог − ЗМІ дізналися про розкіш бронепоїзда, яким їздить Путін

Російський диктатор Володимир Путін пересувається по залізниці потягом вартістю більше 6 млрд рублів, вагони якого обладнані хамамом, спортзалом, косметологічним кабінетом та кінотеатром.

Джерело: центр "Досьє" спільно з CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk та Norddeutscher Rundfunk

Дослівно: "Спеціальним поїздом Володимира Путіна опікується керівництво РЖД і десятки офіцерів Федеральної служби охорони. Нові вагони для поїзда почали будувати ще під час першого президентського терміну Путіна, а останні придбання - це спеціальні вагони зі спортзалом, хамамом, баром і кінотеатром. Поїзд обійшовся бюджету щонайменше в 6,8 млрд рублів".

Деталі: Повідомляється, що виготовленням вагонів займається підприємство "Циркон Сервіс". Як випливає з внутрішніх документів "Циркона", останні роки компанія займалася особливим завданням і готувала для Путіна спортивно-оздоровчий вагон.

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Зокрема цей вагон дозволяє російському диктатору не просто подорожувати з комфортом, а й піклуватися про себе.

Усередині є кабінет косметолога, тренажерний зал і навіть хамам, а за необхідності в цьому вагоні можна врятувати життя людині, оскільки встановлено необхідне сучасне медичне обладнання.

Утім, здебільшого там планується проводити процедури іншого характеру. Для цього призначені апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн Ionto Beauty, апарат ультразвукової терапії Ionto Sono, лампа-лупа Circus і багато іншого.

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Зокрема, комбайн і апарати дають змогу омолодити шкіру за допомогою радіохвиль високої частоти, провести вакуумне чищення тощо.

Косметологічний кабінет захищений від прослуховування, там встановлено "апаратні засоби захисту від витоку акустичної інформації".

Сусіднє приміщення - тренажерний зал. Він укомплектований лавою для преса, тренажером для гіперекстензії, степ-платформою, татамі, гімнастичним матом і гантелями вагою до восьми кілограмів. Служба безпеки президента також особливу увагу приділила тренажерам для тренування м'язів стегна.

Також обов’язковою вимогою при підготовці вагонів до експлуатації є наявність російського телебачення, яке не повинно перериватись, коли поїзд проходить там, де сигнал може бути відсутнім.

За даними центру "Досьє" наразі "Циркон" будує ще "вагон-зал з мультимедіацентром", другий спортивно-оздоровчий вагон, а також 2 люксові вагони.

Повідомляється, що на обслуговуванні для Путіна 22 вагони, 8 з яких виготовили ще за часів СРСР, інші будувались з 2004 року. Не всі вагони використовуються одночасно.

В ФСО поїздом у щоденному режимі займаються десятки співробітників, які відповідають за охорону президента караїни-агресора і спецзв'язок.