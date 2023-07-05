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Хамам, бар і косметолог − ЗМІ дізналися про розкіш бронепоїзда, яким їздить Путін

Станіслав ПогоріловСереда, 5 липня 2023, 19:19
Хамам, бар і косметолог − ЗМІ дізналися про розкіш бронепоїзда, яким їздить Путін
Бронепоїзд, яким, вірогідно, користується Путін, скриншот

Російський диктатор Володимир Путін пересувається по залізниці потягом вартістю більше 6 млрд рублів, вагони якого обладнані хамамом, спортзалом, косметологічним кабінетом та кінотеатром.

Джерело: центр "Досьє" спільно з CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk та Norddeutscher Rundfunk

Дослівно: "Спеціальним поїздом Володимира Путіна опікується керівництво РЖД і десятки офіцерів Федеральної служби охорони. Нові вагони для поїзда почали будувати ще під час першого президентського терміну Путіна, а останні придбання - це спеціальні вагони зі спортзалом, хамамом, баром і кінотеатром. Поїзд обійшовся бюджету щонайменше в 6,8 млрд рублів".

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Деталі: Повідомляється, що виготовленням вагонів займається підприємство "Циркон Сервіс". Як випливає з внутрішніх документів "Циркона", останні роки компанія займалася особливим завданням і готувала для Путіна спортивно-оздоровчий вагон.

 

Зокрема цей вагон дозволяє російському диктатору не просто подорожувати з комфортом, а й піклуватися про себе.

Усередині є кабінет косметолога, тренажерний зал і навіть хамам, а за необхідності в цьому вагоні можна врятувати життя людині, оскільки встановлено необхідне сучасне медичне обладнання.

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Утім, здебільшого там планується проводити процедури іншого характеру. Для цього призначені апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн Ionto Beauty, апарат ультразвукової терапії Ionto Sono, лампа-лупа Circus і багато іншого.

Зокрема, комбайн і апарати дають змогу омолодити шкіру за допомогою радіохвиль високої частоти, провести вакуумне чищення тощо.

 

Косметологічний кабінет захищений від прослуховування, там встановлено "апаратні засоби захисту від витоку акустичної інформації".

 

Сусіднє приміщення - тренажерний зал. Він укомплектований лавою для преса, тренажером для гіперекстензії, степ-платформою, татамі, гімнастичним матом і гантелями вагою до восьми кілограмів. Служба безпеки президента також особливу увагу приділила тренажерам для тренування м'язів стегна.

 

Також обов’язковою вимогою при підготовці вагонів до експлуатації є наявність російського телебачення, яке не повинно перериватись, коли поїзд проходить там, де сигнал може бути відсутнім.

За даними центру "Досьє" наразі "Циркон" будує ще "вагон-зал з мультимедіацентром", другий спортивно-оздоровчий вагон, а також 2 люксові вагони.

 

Повідомляється, що на обслуговуванні для Путіна 22 вагони, 8 з яких виготовили ще за часів СРСР, інші будувались з 2004 року. Не всі вагони використовуються одночасно.

 

В ФСО поїздом у щоденному режимі займаються десятки співробітників, які відповідають за охорону президента караїни-агресора і спецзв'язок.

Теми: ПутінвійнаРосія
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