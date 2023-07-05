Зеленський: Тиждень до саміту НАТО, максимально працюємо
Середа, 5 липня 2023, 19:23
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі посилено працює з партнерами, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі перемогла спільна безпека.
Джерело: президент під час відеозвернення 5 липня
Пряма мова Зеленського: "Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. А отже, тиждень – до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі.
Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі – перемогла".
Деталі: Президент підкреслив, що наразі "усе залежить від партнерів".
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Він також подякував всім українським героям, які боронять країну.
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Передісторія:
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