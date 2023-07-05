Зеленський: Тиждень до саміту НАТО, максимально працюємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі посилено працює з партнерами, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі перемогла спільна безпека.

Джерело: президент під час відеозвернення 5 липня

Пряма мова Зеленського: "Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. А отже, тиждень – до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі.



Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі – перемогла".

Деталі: Президент підкреслив, що наразі "усе залежить від партнерів".

Реклама:

Він також подякував всім українським героям, які боронять країну.

Читайте також: Історія твориться у Вільнюсі. Саміт НАТО буде визначальним і для України, і для Байдена

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ