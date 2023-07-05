Силовики штурмували Шевченківський суд, підозрюваний підірвав себе – МВС

Підозрюваний у вибуху в Шевченківському райсуді Києва загинув на місці події при штурмі силовиків, двох правоохоронців поранено.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram і в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе.



Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці".

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Деталі: В ефірі національного телемарафону Клименко підтвердив, що чоловіком, який влаштував вибух нині в суді, є Ігор Гуменюк, чия справа тривала 8 років.

Гуменюка доставили 5 липня на чергове засідання суду. Після засідання він, за попередньою інформацією, підірвав невстановлені вибухові пристрої в туалеті і спробував утекти. Його зупинили караульні пострілом у повітря. Після цього Гуменюк забарикадувався в конвойному приміщенні. При штурмі, за попередніми даними, пролугнав ще один вибух, внаслідок якого загинув сам Гуменюк, двоє КОРДівців отримали поранення нижніх кінцівок.

На запитання журналістів, як підсудному вдалося пронести вибухові пристрої, Клименко відповів, що це має встановити слідство.

ВІДЕО ДНЯ

За нинішніми подіями, правоохоронці розпочали досудове розслідування за двома статтями: спроба втечі підсудного з-під варти, вчинена способом небезпечним для життя багатьох людей та посягання на життя працівника правоохоронного органу, повідомляє столична прокуратура.

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