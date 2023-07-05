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Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення

Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 19:38
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
фото: sud.in.ua

Правоохоронці вживають заходи для затримання підозрюваного, який скоїв вибух у приміщенні Шевченківського райсуду.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій.

Наразі він зачинився всередині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання".

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Деталі: За даними прокуратури, є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються.

На даний час на місці події перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

Що передувало: У Шевченківському суді столиці приблизно о 17:20 5 липня пролунав вибух. Представник Служби судової охорони, який вийшов до журналістів, заявив, що загиблих і постраждалих внаслідок вибуху немає.

ВІДЕО ДНЯ

За даними столичної влади, невідомий вибуховий пристрій у вбиральні суду підірвав підсудний. За даними джерел УП, це зробив підозрюваний у киданні гранати біля будівлі Верховної Ради у 2015 році Ігор Гуменюк.

Передісторія:

Теми: Київвибухсуд
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