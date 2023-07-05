Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Правоохоронці вживають заходи для затримання підозрюваного, який скоїв вибух у приміщенні Шевченківського райсуду.
Джерело: Київська міська прокуратура
Дослівно: "Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій.
Наразі він зачинився всередині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання".
Деталі: За даними прокуратури, є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців. Дані уточнюються.
На даний час на місці події перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.
Що передувало: У Шевченківському суді столиці приблизно о 17:20 5 липня пролунав вибух. Представник Служби судової охорони, який вийшов до журналістів, заявив, що загиблих і постраждалих внаслідок вибуху немає.
За даними столичної влади, невідомий вибуховий пристрій у вбиральні суду підірвав підсудний. За даними джерел УП, це зробив підозрюваний у киданні гранати біля будівлі Верховної Ради у 2015 році Ігор Гуменюк.
Передісторія:
- Бійця батальйону "Січ" Ігоря Гуменюка підозрюють у вбивстві нацгвардійців. Його затримали у 2015 році після зіткнень під парламентом.
- У 2015 році у результаті протистояння під парламентом і вибуху гранати було поранено більше 130 чоловік. Четверо військовослужбовців померли від отриманих ран.
- На той час глава МВС Арсен Аваков заявив, що саме Гуменюк кидав гранату. Міністр стверджував, що при Гуменюкові знайшли гранату та чеку від іншої гранати.
- Журналісти зафіксували на відео людину, яка кинула гранату у правоохоронців під Верховною Радою.
- Ігор Гуменюк свою провину не визнавав.