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Росіяни вдарили по Херсонщині: один загиблий і 5 поранених

Ірина БалачукСереда, 5 липня 2023, 21:28
Росіяни вдарили по Херсонщині: один загиблий і 5 поранених
Фото прокуратури

Одна людина загинула та ще щонайменше 5 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонщини 5 липня.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Facebook, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Дослівно прокуратура: "5 липня 2023 року близько 19:00 окупанти обстріляли селище у Білозерській громаді. Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення".

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Деталі: Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що окупанти били по житлових будинках в Білозерці − наразі відомо про одного загиблого і 5 постраждалих, серед яких дитина.

Пряма мова Єрмака: "Травми несумісні з життям отримав 58-річний чоловік, котрий знаходився у гаражі. У самому будинку сталася пожежа. Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка".

Деталі: Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 року.

ВІДЕО ДНЯ

Олешківська окружна прокуратура розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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