Математична ситуація: Сирський показав, як 30 ОМБр нищить ворога під Бахмутом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео знищення воїнами 30 ОМБр російських загарбників.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова командувача Сухопутних військ: "Математика − це складова війни. Вбивчою для ворога її роблять воїни 30 ОМБр. Бахмутський напрямок. 8 окупантів приїхали на 2 машинах і заховалися в будинок.



1 постріл – з будівлі втекли лише 5, а 1 виповз. 5 окупантів кинули свого 1 і заховалися в кущах. Ще 1 постріл – і лише 2 втекли якнайдалі. Шестеро окупантів уже "нікуди не поспішають"".





30 ОМБр знищує росіян на Бахмутському напрямку. Відео з Telegram Олександра Сирського pic.twitter.com/kjpq8azpHp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 5, 2023

Деталі: Сирський додав, що усю цю "математичну ситуацію на відео" показав аеророзвідник "В’ялий", який корегував вогонь САУ 1-го самохідного артилерійського дивізіону 30 ОМБр.