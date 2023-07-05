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Математична ситуація: Сирський показав, як 30 ОМБр нищить ворога під Бахмутом

Ірина БалачукСереда, 5 липня 2023, 21:07
Математична ситуація: Сирський показав, як 30 ОМБр нищить ворога під Бахмутом
Скриншот з відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео знищення воїнами 30 ОМБр російських загарбників.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова командувача Сухопутних військ: "Математика − це складова війни. Вбивчою для ворога її роблять воїни 30 ОМБр. Бахмутський напрямок. 8 окупантів приїхали на 2 машинах і заховалися в будинок.

1 постріл – з будівлі втекли лише 5, а 1 виповз. 5 окупантів кинули свого 1 і заховалися в кущах. Ще 1 постріл – і лише 2 втекли якнайдалі. Шестеро окупантів уже "нікуди не поспішають"".

Деталі: Сирський додав, що усю цю "математичну ситуацію на відео" показав аеророзвідник "В’ялий", який корегував вогонь САУ 1-го самохідного артилерійського дивізіону 30 ОМБр.

Теми: Бахмутвійна
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