Засновник "Міллер" Масі Наєм пояснив, для чого компанія взялася захищати Павелка

Юридична компанія "Міллер" взялася захищати Андрія Павелка для того, аби відстояти верховенство права.

Джерело: засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "На прикладі цього клієнта захищати верховенство права не те, що погана історія, а складна суспільству для розуміння.

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Я не розділяю цінності Андрія Павелка, але як тільки держава порушить закон і суспільство буде міряти, чи ця людина погана, чи хороша, як тільки ви дасте державі порушити закон і скажете: "Ось в цьому моменті це можна", – держава не зупиниться і в іншому моменті, коли прийдуть до вас, вона це (порушить закон – УП) зробить ще раз.

Або ми про те, щоб були правила гри і вони були для всіх однакові, або ми завтра допустимо це до Павелка, післязавтра – до Януковича, до Порошенка, а закінчиться це тим, що прийдуть до військових".

Деталі: За словами Найєма, йому було дуже боляче, коли суспільство критично відреагувало на факт, що компанія "Міллер" захищатиме Андрія Павелка у суді. Як зазначає адвокат, він відчув себе "на секунду якимось чортом, який все життя робив погані речі" і суспільство "просто забуло" про все інше.

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