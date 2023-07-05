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Засновник "Міллер" Масі Наєм пояснив, для чого компанія взялася захищати Павелка

Софія СередаСереда, 5 липня 2023, 21:34
Засновник Міллер Масі Наєм пояснив, для чого компанія взялася захищати Павелка
Фото: УП

Юридична компанія "Міллер" взялася захищати Андрія Павелка для того, аби відстояти верховенство права. 

Джерело: засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "На прикладі цього клієнта захищати верховенство права не те, що погана історія, а складна суспільству для розуміння. 

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Я не розділяю цінності Андрія Павелка, але як тільки держава порушить закон і суспільство буде міряти, чи ця людина погана, чи хороша, як тільки ви дасте державі порушити закон і скажете: "Ось в цьому моменті це можна", – держава не зупиниться і в іншому моменті, коли прийдуть до вас, вона це (порушить закон – УП) зробить ще раз. 

Або ми про те, щоб були правила гри і вони були для всіх однакові, або ми завтра допустимо це до Павелка, післязавтра до Януковича, до Порошенка, а закінчиться це тим, що прийдуть до військових".

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Деталі: За словами Найєма, йому було дуже боляче, коли суспільство критично відреагувало на факт, що компанія "Міллер" захищатиме Андрія Павелка у суді. Як зазначає адвокат, він відчув себе "на секунду якимось чортом, який все життя робив погані речі" і суспільство "просто забуло" про все інше.

Нагадаємо: 

  • Арешт Павелка стосується справи будівництва заводу з виробництва штучної трави, яка була відкрита ще у 2019 році. Президента УАФ звинувачують у розкраданні коштів.
  • 29 листопада 2022 року Печерський суд обрав Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави.
  • У лютому 2023 року Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення за посади Павелка на два місяці.
  • 16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і арештував його на 60 діб.
  • Інтереси Павелка у суді захищає юридична компанія "Міллер". Після того, як її засновник Масі Найєм повідомив про це, він наштовхнувся на шквал суспільної критики

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