Засновник "Міллер" Масі Наєм пояснив, для чого компанія взялася захищати Павелка
Юридична компанія "Міллер" взялася захищати Андрія Павелка для того, аби відстояти верховенство права.
Джерело: засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм в інтерв’ю "Українській правді".
Пряма мова: "На прикладі цього клієнта захищати верховенство права не те, що погана історія, а складна суспільству для розуміння.
Я не розділяю цінності Андрія Павелка, але як тільки держава порушить закон і суспільство буде міряти, чи ця людина погана, чи хороша, як тільки ви дасте державі порушити закон і скажете: "Ось в цьому моменті це можна", – держава не зупиниться і в іншому моменті, коли прийдуть до вас, вона це (порушить закон – УП) зробить ще раз.
Або ми про те, щоб були правила гри і вони були для всіх однакові, або ми завтра допустимо це до Павелка, післязавтра – до Януковича, до Порошенка, а закінчиться це тим, що прийдуть до військових".
Деталі: За словами Найєма, йому було дуже боляче, коли суспільство критично відреагувало на факт, що компанія "Міллер" захищатиме Андрія Павелка у суді. Як зазначає адвокат, він відчув себе "на секунду якимось чортом, який все життя робив погані речі" і суспільство "просто забуло" про все інше.
Нагадаємо:
- Арешт Павелка стосується справи будівництва заводу з виробництва штучної трави, яка була відкрита ще у 2019 році. Президента УАФ звинувачують у розкраданні коштів.
- 29 листопада 2022 року Печерський суд обрав Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави.
- У лютому 2023 року Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення за посади Павелка на два місяці.
- 16 червня 2023 року суд змінив запобіжний захід Павелку і арештував його на 60 діб.
- Інтереси Павелка у суді захищає юридична компанія "Міллер". Після того, як її засновник Масі Найєм повідомив про це, він наштовхнувся на шквал суспільної критики.