Суд арештував президента УАФ Павелка

Суд змінив запобіжний захід президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку і арештував його на 60 діб.

Джерело: FootballHub

Деталі: Повідомляється, що задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Павелку слідча суддя Шевченківського районного суду Львова Білинська.

Міра запобіжного заходу - тримання під вартою терміном на 60 діб до 14-го серпня включно.

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Застава у розмірі 9,88 млн гривень буде перерахована на користь держави.

УП намагалася дізнатися у Павелка подробиці, але на момент публікації він знаходився поза зоною досяжності.

В коментарі юридичної фірми VB partners, яка виступає стороною захисту Павелка, говориться, що захист оскаржив рішення суду.

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На думку адвоката Дениса Бугая, Шевченківський суд Львова не мав права розглядати цю справу. За його словами, "зміна підслідності з Печерського суду міста Києва на львівський виконана штучно".

Також Бугай вважає, що суддя Шевченківського суду не мала права розглядати цю справу, на його думку, вона підслідна НАБУ та повинна розглядатися у ВАКС.

Також адвокат не погодився з суттю самого рішення щодо зміни запобіжного заходу.

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