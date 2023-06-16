Суд арештував президента УАФ Павелка
Суд змінив запобіжний захід президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку і арештував його на 60 діб.
Джерело: FootballHub
Деталі: Повідомляється, що задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Павелку слідча суддя Шевченківського районного суду Львова Білинська.
Міра запобіжного заходу - тримання під вартою терміном на 60 діб до 14-го серпня включно.
Застава у розмірі 9,88 млн гривень буде перерахована на користь держави.
УП намагалася дізнатися у Павелка подробиці, але на момент публікації він знаходився поза зоною досяжності.
В коментарі юридичної фірми VB partners, яка виступає стороною захисту Павелка, говориться, що захист оскаржив рішення суду.
На думку адвоката Дениса Бугая, Шевченківський суд Львова не мав права розглядати цю справу. За його словами, "зміна підслідності з Печерського суду міста Києва на львівський виконана штучно".
Також Бугай вважає, що суддя Шевченківського суду не мала права розглядати цю справу, на його думку, вона підслідна НАБУ та повинна розглядатися у ВАКС.
Також адвокат не погодився з суттю самого рішення щодо зміни запобіжного заходу.
Нагадаємо:
- 29 листопада Печерський суд обрав президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка одразу внесли.
- Торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 мільйонів доларів.
- У жовтні 2022 р. правоохоронці проводили у цьому будинку обшук у справі про розкрадання коштів в УАФ.
- У 2018 р. НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів.
- У лютому 2023 р. Українська асоціація футболу повідомила, що прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення за посади Павелка на два місяці.