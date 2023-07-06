На півдні України – ракетна небезпека

Вночі 6 липня в південних областях України була оголошена повітряна тривога через імовірні пуски ворожих крилатих ракет "Калібр".

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: У ніч на 6 липня повітряну тривогу оголосили в південних областях України.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку на півдні через імовірні пуски крилатих ракет "Калібр".

У ПС також додали, що курс ракет може змінюватись. У той же час повітряна тривога поширилася на Полтавську і Черкаську області.