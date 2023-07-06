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На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 02:32
На Тернопільщині та Львівщині працювала ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 6 липня під час масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Львівській і Тернопільській областях.

Джерело: Повітряні сили, голова Львівської ОВА Максим Козицький

Дослівно: "Львівська, Тернопільська області – працює ППО!"

Оновлено: Пізніше повітряники повідомили про повторні вибухи на Львівщині і роботу ППО.

Пряма мова Козицького: "Львівська область. Було дуже гучно. Деталі згодом. Зараз найважливіше: будьте у безпечному місці. Є небезпека нових ракетних ударів".

Теми: Тернопільська областьЛьвівщинаППОвибух
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