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Нічна атака на Львів: російська ракета влучила в багатоповерхівку, є загиблі та поранені

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 03:34
Нічна атака на Львів: російська ракета влучила в багатоповерхівку, є загиблі та поранені
скриншот

Внаслідок ворожої ракетної атаки у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також через влучання ракети в багатоповерхівку є щонайменше троє загиблих та поранені.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, міський голова Львова Андрій Садовий

Пряма мова Козицького: "Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені".

Оновлено: Садовий повідомив про 4 поранених і додав, що кількість збільшується.

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фото з телеграм Садового

Крім того, додав, що одна людина у важкому стані.

Пізніше Козицький повідомив, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові.

На місці прильоту була пожежа, її загасили рятувальники.

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"Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", – додав голова ОВА.

Садовий вранці 6 липня повідомив про трьох загиблих.

Що передувало: Повідомлялося, що на Тернопільщині та Львівщині працювала ППО.

Теми: Львівракетний удар
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