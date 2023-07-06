Ракетний удар по Львову: щонайменше 4 загиблих і 9 поранених
Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова станом на 7 годину ранку 6 липня відомо про 4 загиблих і 9 поранених.
Джерело: МВС України, Телеграм президента України Володимира Зеленського
Деталі: правоохоронці повідомляють, що пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
"Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64", – ідеться в повідомленні.
Під завалами ще можуть бути люди, пошукові роботи тривають.
Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи.
Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.
Зеленський опублікував відео з місця прильоту ворожої ракети і висловив співчуття родинам загиблих.