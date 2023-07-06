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Ракетний удар по Львову: щонайменше 4 загиблих і 9 поранених

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 07:25
Ракетний удар по Львову: щонайменше 4 загиблих і 9 поранених
фото зруйнованого будинку у Львові, фото МВС

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова станом на 7 годину ранку 6 липня відомо про 4 загиблих і 9 поранених.

Джерело: МВС України, Телеграм президента України Володимира Зеленського

Деталі: правоохоронці повідомляють, що пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.

"Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64", – ідеться в повідомленні.

Під завалами ще можуть бути люди, пошукові роботи тривають.

 
наслідки ракетного удару по Львову, фото: МВС

Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи.

Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.

Зеленський опублікував відео з місця прильоту ворожої ракети і висловив співчуття родинам загиблих.

Теми: Львівракетний удар
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