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Окупанти випустили понад 400 снарядів по Херсонщині, за добу − 2 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 6 липня 2023, 08:09
Окупанти випустили понад 400 снарядів по Херсонщині, за добу − 2 загиблих
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині. Фото з Telegram Херсонської ОВА

Щонайменше дві людини загинули та ще 10 дістали поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 5 липня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 (з них – 1 дитина) дістали поранення".

Деталі: Загалом за минулу добу окупанти 84 рази били по Херсонщині, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
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