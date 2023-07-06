Окупанти випустили понад 400 снарядів по Херсонщині, за добу − 2 загиблих
Четвер, 6 липня 2023, 08:09
Щонайменше дві людини загинули та ще 10 дістали поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 5 липня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 (з них – 1 дитина) дістали поранення".
Деталі: Загалом за минулу добу окупанти 84 рази били по Херсонщині, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.