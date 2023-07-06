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Зеленський вважає, що контрнаступ сповільнився, бо західна зброя приходить повільно

Альона Мазуренко Четвер, 6 липня 2023, 09:49
Зеленський вважає, що контрнаступ сповільнився, бо західна зброя приходить повільно
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ України був "сповільнений" укріпленою російською обороною і він хотів би, щоб західні поставки зброї дозволили йому розпочати наступ "набагато раніше".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Я вдячний США як лідерам нашої підтримки, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і для цього нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, то це буде йти повільніше".

Деталі: Зеленський сказав, що в деяких районах країни військові не можуть "навіть думати про початок" атак, тому що у них немає "відповідної зброї".

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Він додав, що складнощі на полі бою зараз призводять до того, що контрнаступ "сповільнюється".

Пряма мова: "Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу час і можливість поставити більше мін і підготувати свої оборонні рубежі".

Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що, хоча контрнаступ триває, головний удар ще попереду.

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За словами президента, "чим пізніше ми почнемо, тим складніше нам буде".

Він також ще раз наголосив на своєму проханні про винищувачі F-16: "Йдеться навіть не про українську перевагу в небі над росіянами. Йдеться лише про рівність. F-16 допомагають просуватися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко".

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою України на чолі з ним є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що "війна закінчилась", а "мир" без Криму Зеленський не вважатиме "перемогою". 

Теми: контрнаступЗеленськийзброя
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