За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені

Внаслідок російських обстрілів за добу 6 людей загинули, ще щонайменше 50 осіб дістали поранення; продовжується розбір завалів на місці влучання ракети у Львові.

Джерело: звіт ОВА про ситуацію в регіонах станом на 09:00

Деталі: На Львівщині внаслідок удару крилатими ракетами у м. Львові пошкоджено приміщення будівлі критичної інфраструктури та багатоквартирний житловий будинок. Станом на 10:00 відомо про 4 загиблих та 34 поранених. Пошкоджень зазнали ще щонайменше 27 будинків та понад 50 автомобілів. Рятувальні роботи тривають.

Чернігівщина: за добу – 6 обстрілів; під вогнем – Новгород-Сіверський та Корюківський райони, росіяни бʼють із мінометів, артилерії, автоматичного гранатомета. Всього зафіксовано 54 вибухи. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вночі та вранці ворогом здійснено 3 обстріли. Обстріляно 3 територіальні громади – Краснопільську, Хотінську, Юнаківську. Попередньо — без наслідків.

У середу протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 279 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Хотінська громади.

Краснопільська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами, а також зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено десять легкових автомобілів, приватний житловий будинок.

Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено 2 приватних житлових будинки, приміщення продовольчого магазину.

Запорізька: за минулу добу російські війська здійснили 76 обстрілів 14 населених пунктів Запорізької області. Авіаційний удар прийшовся по Новодарівці, атаки БПЛА по Левадному та Ольгівському, 5 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Червоному, Левадному, 68 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Новодарівці, Малинівці, Преображенці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам. Люди не постраждали. Зафіксовано руйнування 27 цивільних об'єктів: житла, господарських споруд, автівок та іншого майна населення.

Дніпропетровщина: у середу під ударом була Марганецька громада. Агресор накрив її артилерійським вогнем. Випустив півдесятка снарядів.

Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. Минулося без постраждалих. Пошкоджені приватний будинок, господарські споруди, лінія електропередач. Над областю захисники з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник.

Харківщина: окупанти завдали авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного Козачої Лопані, Зеленого Харківського району.

На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

У с. Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.

У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований.

У м. Дергачі внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено будинок, без потерпілих.

Луганщина: росіяни наступали північніше та південніше Сватового, намагаючись просунутися в бік Новоселівського та Новоєгорівки. Ці ворожі спроби були зупинені нашими військовими.

Білогорівку окупанти атакували з неба та артилерії. Також обстрілів зазнало багатостраждальне Невське. За добу противник здійснив 98 обстрілів ( 480 снарядів).

Донеччина: минулої доби рашисти обстріляли 12 населених пунктів. Серед них: Дружківка, Костянтинівка, Торецьк, Авдіївка, Курахове, смт Іллінка, смт Велика Новосілка, с.Соловйове, с.Новоселидівка, с.Вовченка, с.Костянтинівка, с.Максимівка.

Пошкоджено 23 житлових будинки (з них 2 – багатоквартирних), будівля Дружківської МВА, 7 гаражів, підстанція шахти "Центральна"

ПФ-6 Кв , 2 поля пшениці 12 Га, адмінбудівля реабілітаційного центру, магазин, цивільний автомобіль.

На Донеччині за добу: 5 поранених.

Миколаївщина: минулої доби над областю силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 8 ворожих БпЛА.

Вчора протягом дня фіксувалися ворожі артилерійські та мінометні обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також у середу ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Виникла пожежа сухої трави. Займання було оперативно ліквідоване. Без постраждалих.

У середу та сьогодні вночі — ворожі артилерійські обстріли м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 84 обстріли (430 снарядів), з них по м. Херсон – 8 обстрілів (38 снарядів). Російські військові поцілили у райони 31 населеного пункту області.

Російська армія вдарила по житлових будинках в Білозерці. Відомо про те, що постраждали шестеро мирних людей. Травми несумісні з життям отримав 58-річний чоловік, котрий знаходився у гаражі. У самому будинку сталася пожежа. Також постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка.

Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 рік. Також противник здійснив мінометний обстріл с. Іванівка. Поранено 58-річного чоловіка. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с.Садове поранень зазнали дві жінки, 52 та 57 років.

Всього за добу через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 (з них – 1 дитина) дістали поранення.