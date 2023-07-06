4 загиблих, 40 поранених, знищені 50 авто і пошкоджені 30 будинків − наслідки удару по Львову

Щонайменше 4 людини загинули, 40 дістали порання, пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько пів сотні авто у результаті нічного удару росіян по Львову. Розбір завалів триває, під ними ще можуть бути люди.

Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook, голова Львівської ОВА Максим Козицький в ефірі національного марафону, ДСНС у Facebook, мер Львова Андрій Садовий у Telegram

Пряма мова Козицького: "На даний момент розбираємо завали. Залучені всі сили. Сподіваємося знайти живих людей. Пряме влучання в будинок, де жили люди. 4 загиблих, 34 постраждалих (пізніше у ДСНС повідомили про 37 постраждалих − ред.), 13 госпіталізовані у стані середньої важкості. Шукаємо ще людей, бо думаємо, що під завалами можуть бути люди, адже ще одна сім’я не виходить на зв'язок".

Оновлено: О 14:46 в МВС повідомили, що кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 осіб.

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Фото ДСНС

Деталі: За словами голови ОВА, пошкоджені 30 будинків, близько 50 авто, вибито десятки вікон, 11 гуртожитків двох навчальних закладів, де перебували внутрішньо переміщені особи, дитячий будинок №1 і санаторна школа.

Фото ДСНС

Козицький уточнив, що основний удар окупанти завдали по житловій багатоповерхівці − цей будинок фактично зруйнований і біля нього ще критично постраждали 6 будинків.

Фото з Telegram Ігоря Клименка

Голова ДСНС Сергій Крук уточнив, що зруйновані 3-й та 4-й поверхи у межах двох під'їздів чотириповерхового житлового будинку. Наразі вдалося врятувати 7 осіб та евакуювати 64 людини.

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Голова ОВА прогнозує, що завали зможуть розібрати до кінця дня.

У ДСНС уточнили, що станом на 8 ранку проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку.

Фото з telegram Андрія Садового

До ліквідації наслідків події від ДСНС залучено 169 осіб, 30 одиниць техніки та 2 кінологічні розрахунки.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що комісія вже прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань.

Фото з telegram Андрія Садового

Всім мешканцям, які втратили житло запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку в Стрийському парку, яке розташоване поруч.

Пізніше Козицький у Telegram додав, що уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.



Унаслідок падіння уламків ракети є також руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

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