Череватий: У районі Кліщіївки – потужні бої, деталі згодом
Четвер, 6 липня 2023, 11:04
У районі Кліщіївки на бахмутскому напрямку тривають потужні бої.
Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Там (у районі Кліщіївки - ред.) йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян - окупантів) буде дуже символічною назва Кліщіївка".
Деталі: Він наголосив, що деталі повідомлять з часом.
Що цьому передувало:
- 5 липня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.