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Череватий: У районі Кліщіївки – потужні бої, деталі згодом

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 липня 2023, 11:04
Череватий: У районі Кліщіївки – потужні бої, деталі згодом
Кліщіївка, Скрін з мапи deepstate

У районі Кліщіївки на бахмутскому напрямку тривають потужні бої.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Там (у районі Кліщіївки - ред.) йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян - окупантів) буде дуже символічною назва Кліщіївка".

Деталі: Він наголосив, що деталі повідомлять з часом.

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Теми: війнаконтрнаступЗбройні силиДонецька область
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