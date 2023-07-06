Череватий: У районі Кліщіївки – потужні бої, деталі згодом

У районі Кліщіївки на бахмутскому напрямку тривають потужні бої.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Там (у районі Кліщіївки - ред.) йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих пабліках йде нагнітання паніки, думаю, що для них (росіян - окупантів) буде дуже символічною назва Кліщіївка".

Деталі: Він наголосив, що деталі повідомлять з часом.

Реклама:

Що цьому передувало: