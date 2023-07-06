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Зеленський: У Росії − розкол, вертикаль влади посипалася

Ірина БалачукЧетвер, 6 липня 2023, 11:10
Зеленський: У Росії − розкол, вертикаль влади посипалася
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що у російському суспільстві вже відбувся розкол, вертикаль влади, яку Путін будував багато років посипалася − і російський диктатор ослаб, тож світу час активно тиснути на нього.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю CNN

Пряма мова президента: "Путін не контролює ситуацію в регіонах. Він не контролює безпекову ситуацію. Ми всі розумуємо, що вся його армія на території України, майже вся. І тому "вагнерівці" так легко йшли (під час заколоту 24 червня − ред.), бо хто може зупинити?

Він не контролює регіональну політику, він не контролює абсолютно тих людей, хто там. Тобто вся вертикаль, яка у нього була, вона посипалася".

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Деталі: Зеленський також розповів про цікаву аналітику, яку, за даними української розвідки, проводив Кремль, − в Росії під час заколоту ПВК "Вагнер" половина людей підтримали Пригожина, а половина Путіна.   

Пряма мова президента: "18 чи 19 регіонів Росії підтримали конкретно дії Пригожина і 21 конкретно підтримав Путіна. І ще якась кількість регіонів не знала, кого підтримувати. Половина людей в Росії колихається. І дуже сильно.  

Всі історії, що він все контролює − слабкі вже історії. Тобто це інший Путін − я не про іншу людину − це інша вже щодо потужності людина: людина стара, людина неенергійна і людина, яка не контролює процеси".

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Деталі: Зеленський вважає, що саме зараз, коли Путін такий слабкий і коли він допустив свою головну помилку − напав на Україну − світу потрібно тиснути на нього.

Президент також прогнозує, що зараз російський диктатор буде займатися тим, щоб якимось чином зібрати до купи суспільство.

За його словами, про це зокрема свідчать його поїздки у віддалені регіони.

"Куди Путін виходить з бункера? Він поїхав у Дагестан. Якщо ви побачите аналітику, то він поїхав у Дагестан, де найменша підтримка Путіна − там загинуло дуже багато людей, яких він відправив помирати на війну − раз, і там велика підтримка у Пригожина. Він просто як політичний звір їде у Дагестан, де вони знімають театралізований ролик, як там йому нібито якась кількість людей аплодує. Це театр одного актора", − підсумував Зеленський.   

Передісторія:

  • Раніше президент Володимир Зеленський висловив думку, що повстання найманців "Вагнера" свідчить про слабкість Росії, і що Україна має скористатися цим. 

Теми: ЗеленськийРосіяПутінВагнер
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