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Зеленський: маємо скористатися бунтом Пригожина, щоб вигнати росіян з України

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 червня 2023, 23:41
Зеленський: маємо скористатися бунтом Пригожина, щоб вигнати росіян з України
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що повстання найманців "Вагнера" свідчить про слабкість Росії і Україна має скористатися цим. 

Джерело: Зеленський в інтрев'ю RTVE

Пряма мова: "Бунт і просування "вагнерівців" означає, що країна слабка і вони не контролюють складні ситуації. Вони не усвідомлюють, що відбувається. Вони не контролюють все".

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Деталі: Щодо останніх подій в Росії з повстанням і подальшою угодою з групою найманців "Вагнера", Зеленський запевнив, що вони є ознакою "слабкості" уряду Путіна.

На думку українського лідера, ця ситуація є можливістю, яку має використати його армія: "Є кілька Путіних з різними прізвищами. Ситуація слабка, і ми повинні використати її, щоб вигнати ворога з нашої землі".

Теми: ЗеленськийВагнерРосіявійна
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